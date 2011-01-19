Крюковский завод в январе намерен выпустить 808 грузовых вагонов. Затем - 900 ежемесячно

ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в январе 2011 года планирует выпустить 808 грузовых вагонов, а в последующем - по 900 ежемесячно.

Об этом УНИАН сообщил директор производства Андрей ФИЛОНЕНКО.

"В январе 2011 года запланировано сдать 808 грузовых вагонов. А в дальнейшем довести их выпуск до 900 ежемесячно", - сказал он.

Пресс-служба предприятия сообщает, что в 2010 году, впервые за последние 18 лет, предприятием изготовлено 9 090 грузовых вагонов.

"Впервые наш коллектив покорил высоту в 9 426 вагонов в 1955 году. В 1964 и 1965 годах тоже изготавливали более девяти тысяч. Целых пять лет подряд - с 1972 по 1977 гг., а затем еще четыре - с 1984 по 1987 гг. включительно - вагоностроители выпускали от 9 до 10 тысяч вагонов. В 2011 году тоже планируем выпустить более 9 000 вагонов", - сказала руководитель пресс-службы предприятия Анна КУДИЯРОВА.

Справка УНИАН. ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" является одним из крупнейших производителей транспортных средств в Украине. Выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Продукция завода поставляется в более чем 20 стран мира.

В 2010 г. предприятие выпустило 9 090 грузовых вагонов и 42 пассажирских.