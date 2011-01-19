"Укрпочта" увеличила подписку периодики до 18,9 млн. экземпляров

Структурными подразделениями Украинского госпредприятия почтовой связи «Укрпочта» на 2011 год оформлена подписка на 18 млн. 879,1 тыс. экземпляров изданий, что составляет 100,1% к уровню тиражей 2010 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

В частности, гражданами Украины оформлена подписка на 11 881,4 тыс. экземпляров изданий общегосударственной сферы распространения, что на 1,3% больше, чем в 2010 году. В то же время, снизились подписные тиражи на издания местной сферы распространения – 6 968,0 тыс. экземпляров (97,9% к уровню тиражей 2010 года), и на зарубежные издания – 29,7 тыс. экземпляров, или 96,5 % к уровню тиражей 1-го полугодия 2010 года.

Как отметили в «Укрпочте», уменьшение объемов подписки зарубежных изданий, которое наблюдается в стране в течение последних лет, свидетельствует о переориентации населения на чтение отечественных газет и журналов общегосударственной сферы распространения.

Удельный вес принятой дирекциями "Укрпочты" на 2011 год подписки изданий Украины общегосударственной сферы распространения составляет 62,9% от общего тиража всех групп изданий, местных изданий, – 36,9%, зарубежных – 0,2%.