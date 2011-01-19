«Укрзализныця» реконструировала оборудование базы «Черемош» на Прикарпатье

«Укрзализныця» реконструировала на Прикарпатье трамплины на учебно-спортивной базе олимпийской подготовки «Черемош».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Согласно предоставленной информации, в торжественном открытии первой очереди комплекса трамплинов на Верховинской спортбазе "Черемош" приняли участие генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК, начальник Львовской железной дороги Богдан ПИХ, глава областной государственной администрации Михаил ВЫШИВАНЮК, председатель областного совета Александра СЫЧ, руководители района, спортивная общественность.

Глава облгосадминистрации М.ВЫШИВАНЮК от имени области поблагодарил железнодорожников за «понимание перспектив развития нашего Прикарпатья и его будущего». По его словам, это «особенно похвально в контексте большой национальной программы по подготовке к 2022 году, зимним Олимпийским играм, которые могут состояться в Карпатах, в частности, и на территории Ивано-Франковской области. А для этого должна быть соответствующая база по подготовке будущих олимпийских чемпионов». Председатель ОГА напомнил, что «это третий объект, который сдан в области уже в этом году при участии «Укрзализныци».

«Укрзализныця» здесь обустроил 10- и 20-метровые трамплины с искусственным покрытием. Сметная стоимость этого объекта - 4 млн. грн. 200 тыс. грн.

«В год 150-летия Украинской железной дороги база «Черемош» будет нашим первым небольшим вкладом в развитие спортивной инфраструктуры, инфраструктуры туризма и отдыха на Прикарпатье, которое должно стать центром туризма, в подготовку местных будущих олимпийцев, - отметил в комментарии представителям СМИ гендиректор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК. - В наших планах в 2012 году электрифицировать железнодорожную магистраль Львов - Ивано-Франковск, в 2013-м Ивано-Франковск - Ворохта. А в целом «Укрзализныця» активно работает над выполнением поручений правительства по становлению скоростного движения».

Одновременно с трамплинами открыты и жилые корпуса для спортсменов, которые оборудованы новой мебелью, отдельными номерами с санузлами, аудио- и видеоаппаратурой. Юным спортсменам были вручены ценные спортивные подарки. В заключение торжеств все собравшиеся имели возможность наблюдать за показательными прыжками летающих лыжников Верховинского района с трамплинов разной высоты.

Справка УНИАН. На базе "Черемош" тренируются почти сто прыгунов с трамплина, среди которых - чемпион Украины Андрей КАЛИНЧУК, который имеет все шансы выступить на Первых зимних юношеских олимпийских играх, которые пройдут в следующем году в Австрии.