На Волыни за неделю зафиксировано почти 400 нарушений водителями автобусов

На Волыни во время рейдовых проверок работниками Госавтоинспекции в течение недели выявлено 368 нарушений Правил дорожного движения, совершенных водителями пассажирских автобусов.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области.

Среди нарушений, в частности, управление транспортом в нетрезвом состоянии, превышение скорости, нарушения правил переезда железнодорожных путей, нарушения правил остановки во время высадки и посадки пассажиров и перевозки пассажиров сверх установленного количества.

Исполняющий обязанности начальника сектора мониторинга, юридического обеспечения и связей с общественностью УГАИ УМВД Украины в Волынской области Андрей ВЛАДИМИР рассказал, что во время рейдовых проверок осмотрено 765 автобусов, из которых 31 находился в неисправном состоянии. Кроме того, составлено 5 протоколов по статье 121 ч.1 КУоАП (управление транспортными средствами, имеющими технические неисправности) и 24 протокола за управление транспортными средствами, которые используются для предоставления услуг по перевозке пассажиров и имеют технические неисправности. Такие нарушения предусматривают штраф от 680 до 850 грн., отметил А.ВЛАДИМИР.

Запрещена эксплуатация 11 автобусов, изъято 14 лицензионных карточек. Составлено 2 протокола на должностных лиц ЧП “Санрайз” и “Электротранс” за работу на маршруте технически несправних маршруток.

Проведены целевые проверки всех 32 базовых предприятий относительно выполнения ими договорных условий с перевозчиками, а также проведено 256 внеплановых проверок перевозчиков относительно выполнения ими требований Закона Украины "О дорожном движении".

Рейды продлятся до 25 января.