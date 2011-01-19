Кабмин предлагает ввести бесплатную парковку для инвалидов
12:39, 19 января 2011Транспорт/Связь
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Кабинет министров Украины предлагает ввести бесплатную парковку для инвалидов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Виктор ТИХОНОВ.
По его словам, соответствующие изменения в правила парковки транспортных средств были одобрены на сегодняшнем заседании Кабинета министров.
«Мы предлагаем изменения, чтобы для инвалидов на стоянках были предусмотрены места для бесплатной парковки», - сказал В.ТИХОНОВ.
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