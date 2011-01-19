ЕК подозревает производителей грузовиков в картельном сговоре

Еврокомиссия провела серию обысков в офисах крупнейших автоконцернов Европы в рамках антимонопольного расследования на рынке грузовых автомобилей, сообщает ИТАР-ТАСС.

Инспекции были синхронно проведены во вторник вечером представителями Еврокомиссии и национальных антимонопольных органов в офисах таких компаний, как "Вольво", "Даймлер", "Сканиа", дочерних компаниях "Фольксвагена" и "Фиата", занимающихся производством большегрузных машин.

Согласно распространенному сегодня пресс-службой Еврокомиссии заявлению, европейские антимонопольные органы подозревают производителей грузовиков в "картельном сговоре, практиках по ограничению конкуренции на рынке и его сегментированию, а также злоупотреблении доминирующими позициями в отрасли".

Пока неизвестно, сколько времени займет антимонопольное расследование. Обычно на это уходит несколько лет, но Еврокомиссия всегда доводит эти дела до конца.