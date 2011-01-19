Нарушители работы ж/д транспорта в 2010г. оштрафованы на 175 тыс. грн.

В течение прошлого года за несанкционированное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта было взыскано более 175 тыс. грн. штрафов, что составляло в среднем по 20 грн. на человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», об этом рассказал начальник управления военизированной охраны «Укрзализныци» Иван ПРОШКОВСКИЙ.

По его словам, среди различных видов нарушений 15% составляет несоблюдение правил перехода, переезда и передвижения на объектах железнодорожного транспорта. Также часты случаи выбрасывания мусора, порчи сигнализации, хищения путей, систем связи и пр.

«Такие действия негативно влияют на безопасность пассажиров, пользующихся железнодорожным транспортом, поэтому мы будем применять к ним более жесткие и действенные меры воздействия: как административного, так и криминального. Наибольшую ответственность понесут лица за правонарушения, связанные с повреждением путей и наземных сооружений железнодорожного транспорта, особенно если такое действие приводит к тяжелым последствиям», – прокомментировал И.ПРОШКОВСКИЙ.

По его мнению, такие нарушения происходили из-за безнаказанности, безответственного отношения к своей жизни и жизни других пассажиров и несоответствия административного давления, направленного на прекращение таких действий.

«Повышение в среднем более чем в 4 раза размеров штрафных санкций за нарушение правил по охране порядка и безопасности движения, обеспечения сохранности грузов, пользования средствами железнодорожного транспорта позволит существенно уменьшить количество незаконных посягательств на грузы и имущество железных дорог», – отметил начальник управления военизированной охраны «Укрзализныци».

Напомним, в Украине вступил в силу Закон 2742-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за вмешательство в деятельность транспорта», разработанный по инициативе «Укрзализныци». Он предусматривает повышение размеров штрафных санкций за нарушение правил по охране порядка и безопасности движения на железнодорожном транспорте, правил пользования средствами железнодорожного транспорта, нарушение правил, направленных на обеспечение сохранности грузов на железнодорожном транспорте.

В частности, размеры штрафов за наиболее распространенные правонарушения на железнодорожном транспорте теперь увеличатся более чем в 4 раза. Если раньше за переход железнодорожного пути в неустановленном месте с правонарушителя могли взыскать не более 17 грн. штрафа, то с сегодняшнего дня за такое нарушение нарушитель будет платить в 10 раз больше.