Самый посещаемый Интернет-ресурс в Украине - Google

Список 25-ти наиболее посещаемых Интернет-ресурсов (доменов) пользователями Интернет в Украине в декабре 2010 года, как и в ноябре, возглавил google. Об этом сообщили УНИАН в Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ).

Согласно сообщению, рейтинг наиболее посещаемых ресурсов, составлен по данным исследования компании InMind, выполняемого по заказу ИнАУ.

По данным исследования, среднее значение дневной доли аудитории за декабрь 2010г. (среднедневной доли) google составило 64,58% посетителей. Далее в рейтинге расположились домены: vkontakte (среднедневная доля - 56,82%), mail.ru (49,16%), yandex (37,96%), odnoklassniki (26,40%), facebook.com (21,51%) – последний ресурс потеснил с пятого места (по итогам ноября) ресурс ukr.net (20,32%). У остальных доменов среднедневная доля составила менее 20%.

Лидирует google и в рейтинге доменов, ранжированных по охвату пользователей (доле людей среди целевой аудитории, которые посещали ресурс, по крайней мере, один раз за декабрь). На долю этого ресурса пришлось 84,71% пользователей. На втором месте в этом рейтинге домен mail.ru (80,87%), далее следуют: vkontakte (76,96%), yandex (73,47%), youtube.com (65,72%), wikipedia.org (62,72%). У остальных Интернет-ресурсов охват составляет менее 60% аудитории.

Справка УНИАН. Интернет Ассоциация Украины была создана в ноябре 2000 года с целью консолидации усилий всех заинтересованных сторон в развитии Интернета в Украине. Ассоциация объединяет более 100 компаний: крупнейших провайдеров, операторов связи, регистраторов доменных имен, производителей оборудования, выставочные, издательские и другие компании, имеющие непосредственное отношение к украинскому сегменту Интернет.

Проект исследования украинской аудитории Интернет запущен ИнАУ в начале 2010 г. В марте 2010 г. создан Комитет ИнАУ по вопросам интернет-рекламы.

InMind - исследовательское агентство полного цикла, представитель международной сети Factum Group в Украине. InMind предоставляет полный спектр услуг в области маркетинговых исследований и консалтинга: количественные и качественные исследования рынка, потребителей, продукта, медиа, а также инновационный анализ и исследовательский аудит.