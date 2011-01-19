Кабмин внес изменения в правила парковки транспортных средств

17:57, 19 января 2011
Транспорт/Связь
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Кабинет министров Украины внес изменения в правила парковки транспортных средств для приведения их в соответствие с Налоговым кодексом (НК).

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор ТИХОНОВ, говорится в сообщении пресс-службы министра, переданном агентству УНИАН.

«Со вступлением в действие Налогового кодекса, потерял силу Декрет правительства «О местных налогах и сборах», согласно которому, сбор за парковку автотранспорта платился водителями на месте парковки, а ставка сбора устанавливалась из расчета за один час парковки. Теперь Налоговым кодексом предусмотрен сбор за места для парковки транспортных средств, плательщиками которого являются юридические лица, их филиалы, физические

лица-предприниматели…», - объяснил В.ТИХОНОВ.

Он также уточнил, что теперь ставки сбора устанавливаются за каждый день осуществления деятельности по парковке транспортных средств в гривне за один квадратный метр площади земельного участка, отведенного для осуществления такой деятельности, независимо от количества времени, на протяжении которого размещаются транспортные средства на площадках.

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