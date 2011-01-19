Колесников и глава РЖД обсудили скоростное движение между городами-миллионниками

«Укрзализныця» и ОАО «Российские железные дороги» организуют скоростное движение поездов в направлении Киев-Москва, в дальнейшем планируют соединить скоростным сообщением Москву с городами-миллионниками восточной Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры, эти вопросы были обсуждены сегодня, 19 января, во время встречи вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА и президента ОАО «РЖД» Владимира ЯКУНИНА.

По словам вице-премьер-министра, в течение квартала будет определена дата введения скоростного маршрута, время в пути и стоимость поездки. «Думаю, оптимально максимальным временем будет пять часов», - сказал он.

Согласно сообщению, сейчас украинские и российские железнодорожники проводят мероприятия по распределению пассажирского и грузового движения, следующий этап - максимальное упрощение и ускорение проведения пограничного и таможенного контроля в поездах.

В рамках встречи также обсуждались вопросы транзита грузов в направлении Москва-Кавказ без остановки на украинской территории, строительства железнодорожной колеи шириной 1520 мм Кошице-Братислава-Вена. «Направление Москва-Вена - основной пункт как для советского пространства, так и для современных грузоотправителей. Продолжение работ по этой линии - одно из наших приоритетных направлений», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.