ГПУ направила кассацию на решение суда о законности приватизации «Лугансктепловоза» - источник

Генеральная прокуратура Украины направила кассационную жалобу на решение Киевского хозяйственного апелляционного суда, которым он удовлетворил апелляцию Фонда государственного имущества Украины и тем самым подтвердил законность приватизации 76,001% акций холдинговой компании «Лугансктепловоз».

Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к правительству.

Таким образом, по информации источника, на сегодня приостановлена передача госпакета акций «Лугансктепловоза» его покупателю - управляющей компании «Брянский машзавод».

Как сообщал УНИАН, Киевский хозяйственный апелляционный суд в декабре прошлого года удовлетворил апелляцию управляющей компании «Брянский машзавод», отменив решение Хозяйственного суда Киева, признавшего недействительным договор купли-продажи 76,001% акций холдинговой компании «Лугансктепловоз».

Решение Хозяйственного суда Киева было принято по иску Фонда госимущества от 8 октября 2010 г. относительно расторжения договора купли-продажи «Лугансктепловоза». Причиной для подачи иска послужила неуплата Брянским машзаводом заявленной им на приватизационном конкурсе суммы за госпакет акций «Лугансктепловоза».

Напомним, 15 июня 2010 г. управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Справка УНИАН. ОАО «Холдинговая компания «Лугансктепловоз» – крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных грузовых тепловозов и электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.