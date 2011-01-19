Варшавская автофабрика сократила производство на 23%

Варшавского автофабрика (FSO), принадлежащая украинскому концерну "УкрАвто", в прошлом году сократила производство на 23,1% - до 45,854 тыс. автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил институт Samar, исследующий польский автомобильный рынок.

В сообщении отмечается, что за весь прошлый год в Польше произведено 887,241 тыс. легковых и грузовых автомобилей, что на 1,39% меньше показателя 2009 года.

90% произведенных автомобилей - легковые.

Самым крупным производителем в Польше в прошлом году была компания Fiat Auto Poland, которая выпустила 455 тыс. машин (на 12% меньше, чем в 2009 году).

Второе место заняла Opel Polska, которая произвела 158,732 тыс. автомобилей, что на 65% выше показателя 2009 года, а третье - Volkswagen Poznan с 149,299 тыс. автомашин (8% роста).

Варшавская автофабрика заняла пятое место.

Как сообщал УНИАН, FSO, который производит Shevrolet Aveo и машинокомплекты Daewoo Lanos, планировал сохранить производство на уровне прошлого года - 60 тыс. штук машин и машинокомплектов (по 50%).

В конце ноября 2010 г. правление завода объявило о намерении уволить 95% сотрудников фабрики из-за проблем с заказами на продукцию.

По данным Samar, в 2008 году FSO за счет производства 150 тыс. машин занял третье место на польском рынке автопроизводителей с около 15% долей рынка.

Справка УНИАН. Корпорация «УкрАВТО» – транснациональная корпорация, лидер автомобильного рынка Украины; крупнейший производитель и дистрибутор автомобилей, поставщик высококачественных услуг автосервиса; единственная компания в Украине с полным циклом производства легковых автомобилей; экспортер автомобилей в страны СНГ и ближнего зарубежья.

Корпорация объединяет масштабное автомобилестроительное производство в Украине и Польше, крупнейшую торгово-сбытовую сеть в Украине, Польше, России, Казахстане.