В Хмельницкой обл. пассажирские перевозки возросли на 0,7%

В Хмельницкой области за 2010 год пассажирским транспортом перевезено 162,8 млн. пассажиров, что на 0,7% больше, чем за 2009 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Согласно сообщению, пассажирооборот уменьшился на 0,3% и составил 1363,7 млн. пасс./км.

Авиационным транспортом перевезено пассажиров на 47,6% меньше, чем в 2009 г., городским электротранспортом - на 6% больше.

Автотранспортом области (с учетом автомобильных перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) за 2010 г. перевезено 6,2 млн. т грузов, что на 14,5% больше объема перевозок грузов в 2009 г.

Выполнен грузооборот в объеме 1741,8 млн. т/км, что на 10,2% больше показателя 2009 г.