В Донецкой области пассажироперевозки выросли на 1%

В Донецкой области в 2010 году пассажирские перевозки всеми видами транспорта выросли на 1%, по сравнению с предыдущим годом, и составили 911 млн. 419,8 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области. Согласно сообщению, пассажирооборот всеми видами транспорта в регионе в 2010 году уменьшился на 1,4%, по сравнению с 2009 годом, и составил 11 млрд. 617,1млн. пасс./км.

В 2010 году пассажироперевозки в области выросли на автомобильном и городском электротранспорте, а снизились – на железнодорожном и авиатранспорте.

Так, услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) в 2010 году в Донецкой области воспользовались 534,7 млн. пассажиров, что на 0,2% більше, по сравнению с 2009 годом. Но пассажирооборот здесь уменьшился на 4,1% и составил 6 млрд. 388,8 млн. пасс. /км.

Городским электротранспортом за 2010 г. было перевезено 334,3 млн. пассажиров, что на 2,7% больше, чем за 2009 год. Количество пассажиров, перевезенных троллейбусами, увеличилось на 8,3%, перевозки трамваями уменьшились на 3,6%.

Число пассажиров, перевезенных в 2010 году авиационным транспортом, уменьшилось на 22%, по сравнению с 2009 годом, – до 362,4 тыс. пассажиров. Но пассажирооборот в авиационном транспорте вырос на 2% и составил 559,2 млн. пасс. /км.

Железнодорожники с территории Донецкой области в 2010 году отправили 42,1 млн. пассажиров, что на 1,7% менше, по сравнению с 2009 годом. Пассажирооборот здесь уменьшился в 2010 году незначительно – на 0,8% - до 2 млрд. 862,9 млн. пасс. /км.