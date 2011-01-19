Днепропетровский тепловозоремонтный завод сократил прибыль на 65,8%

ОАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» по итогам 2010 года получило 0,109 млн. грн. чистой прибыли, что на 65,8% меньше, чем за 2009 год.

Об этом говорится в официальном сообщении предприятия, размещенном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в 2010 году Днепропетровский тепловозоремонтный завод увеличил чистый доход на 49,7% по сравнению с 2009 годом, до 142,174 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 49,6% – до 170,609 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» (г. Днепропетровск) производит ремонт маневровых тепловозов серии ЧМЭ-3 и тепловозов серии ТО-10 всех индексов, ТЭМ-2, тепловозов серии 2ТЭ116.

100% акций ОАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» принадлежат государству.

В 2009 году Днепропетровский тепловозоремонтный завод сократил чистую прибыль на 95,8%, по сравнению с 2008 годом, до 0,319 млн. грн.