Предправления Полтавского тепловозоремонтного завода переизбран Назаренко

Председателем правления Полтавского тепловозоремонтного завода переизбран Олег НАЗАРЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Решение о переизбрании О.НАЗАРЕНКО принято на заседании наблюдательного совета предприятия. Также переизбраны членом правления-исполнительным директором Владимир Грищенко и членом правления - главным бухгалтером Елена Соловьева.

Акциями предприятия должностные лица не владеют.

Справка УНИАН. ОАО "Полтавский тепловозоремонтный завод" специализируется на ремонте пассажирских тепловозов серии ТЭП-70, универсальных магистральных тепловозов М-62, грузовых 2ТЕ-116, маневровых ТЭМ-2 и ТГМ-6, вывозной ТЭМ-7, завод проводит комплексную модернизацию с заменой силовых установок тепловозов ЧМЭ-3, 2ТЕ-10М, 2ТЕ-10, 2М-62, ТЭМ-7 и более 170 наименований различных запчастей.