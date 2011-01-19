Выручка компании Яндекс в 2010 году выросла на 43%

Согласно предварительным финансовым итогам 2010 года, выручка компании Яндекс (Россия) в рублях увеличилась, по сравнению с 2009 годом, на 43% и составила 12,5 млрд. рублей или 410 млн.долл. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Основная бизнес-модель Яндекса — продажа контекстной рекламы. В структуре доходов компании за 2010 год выручка от контекстной рекламы составила 88%. По отношению к 2009 году продажи контекстной рекламы выросли на 45%. Число рекламодателей Яндекса увеличилось за год более чем на 40%, составив в 2010 году более 180 тысяч рекламодателей.

Генеральный директор компании Аркадий ВОЛОЖ отметил, что главным результатом года для компании стало увеличение доли поиска Яндекса.

«Значительный рост доходов компании в 2010 году отражает две важные тенденции — оживление малого и среднего бизнеса после кризиса и перетекание рекламных бюджетов из других каналов в интернет", - считает он.

По данным LiveInternet, за год доля поиска Яндекса увеличилась в России на 5,2 п.п. (до 64,1% в декабре 2010), в Украине — на 6,2 п.п. (до 27%), в Казахстане — на 4,6

п.п. (до 24,4%).

С ноября 2009 года по ноябрь 2010 года месячная аудитория Яндекса выросла на 64%, в ноябре 2010 года она составила более 54 млн. пользователей.

В 2010 году Яндекс открыл портал для Беларуси, запустил поиск по зарубежным сайтам, региональный поиск для Украины и ряд специализированных сервисов — Яндекс.Недвижимость, Яндекс.Работа и др.

Справка УНИАН. Компания Яндекс – одна из ведущих Интернет-компаний России и СНГ, имеет поисковую систему и интернет-портал. Каждый месяц страницы Яндекса посещают более 54 миллионов человек со всего мира (данные ComScore на ноябрь 2010).