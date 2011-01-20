Нацсовет по телерадиовещанию расширил перечень иностранных программ для ретрансляции

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания расширил перечень иностранных программ для ретрансляции в кабельных сетях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацсовета, 19 января принято решение о расширении перечня программ, содержание которых соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и ретрансляция которых на территории Украины не ограничивается в соответствии с частью 1 статьи 42 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» .

В частности, к перечню добавились два телеканала Discovery HD Showcase и Animal planet HD.

Discovery HD Showcase, Animal planet HD – просветительско-познавательные телеканалы Великобритании. Объем вещания - 24 часа. Язык русский и английский (две звуковых дорожки).

Отныне Перечень иностранных программ насчитывает 133 телеканала.

В связи с изменением названия программы ВВС Prime на ВВС Entertainment (Europe) были внесены изменения в соответствующее решение Национального совета. Итак, теперь этот канал в Перечне программ для ретрансляции будет иметь название ВВС Entertainment (Europe).