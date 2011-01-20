На станциях киевского метро «Университет» и «Дружбы народов» построят вторые выходы

На станциях столичного метро «Университет» и «Дружбы народов» запланировано строительство вторых выходов.

Об этом в интервью “Газете по-киевски” (№12) ссказал директор института «Киевметротуннельпроект» Виктор ЯНИКИН.

“В рамках Генплана мы предложили сделать вторые выходы еще на двух станциях. Это «Университет», выход на улицу Саксаганского – этот район вообще оторван от метрополитена, «Вокзальная» далеко, а первый выход – на горе за Ботсадом. И на станции «Дружбы народов» – на улицу Киквидзе”, - сообщил В.ЯНИКИН.

Он также рассказал о причинах, по которым так долго не реализуется проект строительства второго выходе со станции метро «Вокзальная».

“Проект был разработан по заданию горадминистрации и утвержден. Но сразу же поступило предложение завода «Ленинская кузня» (у них рядом с Вокзальной площадью территория) построить под Вокзальной площадью большое подземное пространство, которое объединит и метрополитен, и электрички, и даже подземный автовокзал. Вот они и предложили: давайте утвержденный проект вы не будете воплощать, а мы за свои деньги сделаем и выход, и всю площадь”, - отметил В.ЯНИКИН.

По его словам, по площади успели сделать только предпроектные предложения. “Иностранный архитектор предлагал не очередями строить, а одновременно. То есть закрыть площадь, раскопать метров на 40 глубины. Но кризис заморозил эти планы. А если бы реализовали тот утвержденный проект – мы бы уже пользовались вторым выходом”, - сказал директор «Киевметротуннельпроекта».

По информации В.ЯНИКИНА, станция «Львовская брама» планируется к введению в эксплуатацию не раньше 2014 года. «Станция почти под зданием «Метротуннельпроекта» уже больше 13 лет ожидает, когда построят эскалаторный туннель. Станция очень глубокая, застройка вокруг плотная, не раз находились инвесторы для достройки станции в комплексе с коммерческими объектами, но пока решение не найдено», - сказал он. На самой же станции работают метрополитеновцы – служебные помещения есть, часть оборудования установлена, добавил В.ЯНИКИН.