«Богдан Моторс» продал 10,5% акций «Черкасского автобуса»

ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс» (ранее ОАО «Луцкий автомобильный завод»), входящее в корпорацию «Богдан», продало 10,5149% акций ПАО «Черкасский автобус».

Об этом сказано в сообщении ПАО «Черкасский автобус», опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что такую информацию ПАО «Черкасский автобус» получило от компании, которая ведет реестр владельцев именных ценных бумаг, 14 января.

В частности, доля ПАО «АК «Богдан Моторс» снизилась с 99,091% до 88,5761% от общего количества голосующих акций в уставном капитале общества.

Справка УНИАН. ПАО «Черкасский автобус» (г. Черкассы) входит в состав корпорации «Богдан» и занимается производством автобусов и автомобилей.

Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

В настоящее время методом полномасштабного производства выпускаются легковые авто Lada и Hyundai.

В 2009 году «Богдан Моторс» увеличил чистый убыток в 1,96 раза, по сравнению с 2008 годом, – до 621,596 млн. грн.