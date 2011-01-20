«АэроСвит» в марте начнет выполнять рейсы Киев-Новосибирск – Ельченко

Авиакомпания «АэроСвит» в марте начнет выполнять прямые рейсы по маршруту Киев-Новосибирск.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО.

«Авиакомпания «АэроСвит» приблизительно через месяц начинает выполнять прямые рейсы между Киевом и Новосибирском. Будет осуществляться 3-4 рейса еженедельно», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

Справка УНИАН. Условия деятельности коммерческих авиаперевозчиков на регулярных направлениях между Украиной и Россией определяются межправительственным соглашением о воздушном сообщении от 12 января 1994 года, а также многочисленными дополнениями – протоколами об изменении условий эксплуатации договорных воздушных линий по результатам переговоров между авиатранспортными властями двух стран.

Эти документы, в частности, вводят ограничения на количество пунктов в Украине и РФ для осуществления регулярных полетов, на число назначенных перевозчиков и на частотность рейсов по каждому из воздушных маршрутов. Помимо этого, для украинских авиакомпаний также введены квоты на частотность полетов маршрутами, частично пролегающими над территорией Российской Федерации.

Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии", созданная в 1994 году, сегодня является крупнейшим украинским сетевым авиаперевозчиком.

В 2010 году "АэроСвит" обслуживала более 70 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных – в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок.

Совместно с компаниями-партнерами "АэроСвит" также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие региональные административные центры Украины – Днепропетровск, Донецк, Ивано-Франковск, Луганск, Львов, Одессу, Севастополь, Симферополь, Харьков, Черновцы и Ужгород.

На рейсах авиакомпании используются дальнемагистральные самолеты Boeing 767, среднемагистральные Boeing 737, Airbus 320 и Embraer 195, а также региональные воздушные суда Embraer 145 и Антонов 148.