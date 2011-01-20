Абонбаза компании «Фринет» выросла на 49,5%

Абонентская база компании «Фринет» (ТМ «О3») в 2010 году выросла на 49,5% по сравнению с 2009 годом и достигла 56,2 тыс. активных пользователей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Валовой доход компании за отчетный период увеличился на 70,5% (финансовых результатов компания не сообщает).

Количество домов, в которых предоставляются услуги сети «О3», увеличилось на 39% и составило почти 2,8 тыс., а количество домохозяйств в пределах покрытия сети выросло на 30% и достигло 366 тыс.

Протяженность собственных волоконно-оптических линий связи компании за отчетный период выросла на 56% и превысила 920 км.

Справка УНИАН. ООО «Фринет» является провайдером доступа в Интернет по оптоволоконным сетям. Помимо столицы, оптоволоконные сети ООО «Фринет» введены в коммерческую эксплуатацию в Житомире, Севастополе, Симферополе, Львове, Днепропетровске и Ивано-Франковске.