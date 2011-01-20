В Днепропетровской обл. грузоперевозки выросли на 15,5%

В Днепропетровской области за 2010 г. объем грузоперевозок вырос относительно 2009 г. на 15,5% - до 101,409 млн. тонн. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области. Грузооборот за указанный период увеличился на 9% и составил более 34,496 млрд. т/км. Железнодорожным транспортом за 2010 г. перевезено 90,836 млн. тонн грузов, что на 15,5% больше, чем за 2009 г. При этом грузооборот вырос на 9,4% – до 32,319 млрд. т/км.

Юридическими и физическими лицами-предпринимателями, на коммерческой основе работающими на рынке автомобильного транспорта, перевезено 9,848 млн. тонн грузов, что на 12,4% больше показателя за 2009 г.

Объем грузооборота увеличился на 2,1% - до 2, 099 млрд. т/км.

Авиационный транспорт региона нарастил относительно 2009 г. объемы перевозок в 2,3 раза - до 3 тыс. тонн грузов. Грузооборот авиации увеличился в 2,7 раза и составил 15 млн. т/км.

Водным транспортом Днепропетровской области за 2010 г. перевезено 721,4 тыс. тонн грузов, что в 2,9 раза больше аналогичного периода прошлого года. Грузооборот вырос в 2,8 раза — до 62,8 млн. т/км.

В Днепропетровской области за 2009 г. объем грузоперевозок сократился относительно 2008 г. на 12,9%