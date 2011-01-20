Для содержания судоходных гидротехнических сооружений нужно 50 млн. грн.

По подсчетам специалистов, для обеспечения безопасности судоходства и содержания в надлежащем состоянии судоходных гидротехнических сооружений на внутренних водных путях в 2011 году необходимо около 50 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства инфраструктуры, переданном агентству УНИАН.

Аналогичная сумма необходима и в 2012 году – это позволит выполнить условия по открытию внутренних водных путей для иностранных судов и принимать пассажирские суда, которые будут прибывать в Украину во время проведения Евро-2012.

На сегодня содержание внутренних водных путей Украины с каскадом днепровских судоходных шлюзов частично осуществляется за счет бюджетных ассигнований, частично - за средства ГП «Укрводшлях». «К сожалению, ежегодное бюджетное финансирование на их содержание на протяжении последних лет, как правило, не превышает 35% от нормативной потребности, а в 2011 году еще меньше – 24% от необходимого», - отмечается в сообщении.

Напомним, в 2010 году на аналогичные работы было выделено 41 млн. грн., что дало возможность обеспечить бесперебойную работу шлюзов и провести безотлагательные обновительные работы на судоходных шлюзах и самые необходимые дноуглубительные работы, что, в свою очередь, дало возможность увеличить количество суднопроходов шлюзами на 13%, по сравнению с 2009 годом, и увеличить обработку грузов в речных портах на 34%, до 6,6 млн. тонн за год.

В текущем году на обеспечение надлежащего технического состояния гидротехнических сооружений и фарватеров на внутренних водных путях из госбюджета выделено 10 млн. грн. для предприятия «Укрводшлях».