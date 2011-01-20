В Кировоградской области грузоперевозки выросли на 13%

В 2010 году транспортными предприятиями Кировоградской области перевезено 9,9 млн. тонн грузов, что на 13% больше, чем в 2009 году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Грузооборот в области увеличился на 5,2% и составил 25,2 млн. т/км.

Железной дорогой в 2010 году транспортировано 6,4 млн. тонн грузов, что на 10,7% больше показателя 2009 года. Увеличилось отправление основных номенклатурных групп грузов: нефти и нефтепродуктов (в 3,2 раза), черных металлов (на 56,3%), каменного угля (на 50,6%), лесных материалов (на 43,8%), строительных грузов (на 13,9%), . В то же время сократились перевозки зерна и продуктов помола (на 22,8%), отходов черных металлов (на 2,2%).

Грузооборот железнодорожного транспорта в 2010 году составил 24,7 млн. т/км, что на 5,1% больше, чем в 2009 году.

Предприятиями автомобильного транспорта за отчетный период перевезено 3,5 млн. тонн грузов, что на 17,6% больше, по сравнению с 2009 годом. Грузооборот увеличился на 6,6% и составил 540,4 млн. т/км. Основная доля грузовых перевозок приходилась на предприятия Кировограда – 65,3%.

Предприятиями авиационного транспорта в 2010 году перевезено 6,8 тыс. тонн грузов, что на 19,4% больше, чем в 2009 году. Грузооборот сократился на 13,5% и составил 3,2 млн. т/км.