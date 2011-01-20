Кабмин создает институт по подготовке специалистов по информационным и нанотехнологиям

Кабинет Министров Украины намерен до 1 сентября 2011 года создать институт по подготовке специалистов в области информационных технологий и нанотехнологий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в ходе круглого стола на тему «Демографическая ситуация в Украине» премьер-министр Николай АЗАРОВ.

«Всего 0,6% в структуре нашего высшего образования это специальности инновационного плана. Это те специальности, которые отвечают требованиям сегодняшнего мира, сегодняшней экономики», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что этот процент необходимо повышать. «Мы приняли решение, что будем готовить специальный вуз на базе академических институтов, который этот процент увеличит», - сказал премьер.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, решение о необходимости создания такого института было принято главой правительства в ответ на предложение участников круглого стола.