General Atlantic станет вторым по величине акционером "Лаборатории Касперского"

Компания "Лаборатория Касперского" (Россия) объявила о начале партнерских отношений с глобальным фондом прямых инвестиций General Atlantic LLC (GA).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отметили в "Лаборатория Касперского" (ЛК), сотрудничество с GA станет для компании очередным шагом в рамках реализации стратегии, направленной на расширение рынков сбыта и глобальный рост. После завершения сделки по приобретению части вторичных акций GA станет вторым по величине акционером компании. Финансовые подробности сделки не раскрываются.

Как отметил генеральный директор, соучредитель и владелец контрольного пакета акций ЛК Евгений КАСПЕРСКИЙ, сотрудничество с General Atlantic, обладающим уникальным 30-летним опытом работы с быстрорастущими технологическими компаниями во всем мире, «принесет дополнительную стратегическую экспертизу, необходимую компании для реализации долгосрочной стратегии".

По мнению управляющего директора и главы европейского подразделения GA Джона БЕРНШТАЙНА, "Лаборатория Касперского" - одна из самых динамично развивающихся IT-компаний мира», обладающая лучшей на сегодняшний момент технологией защиты от компьютерных угроз.

Справка УНИАН. "Лаборатория Касперского" - крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама. Компания входит в четверку крупнейших мировых производителей программных решений для обеспечения информационной безопасности. Продукты компании защищают компьютеры и мобильные устройства более 300 млн. пользователей во всем мире.

"Лаборатория Касперского" представляет собой группу компаний с центральным офисом в Москве, пятью географическими дивизионами и десятками локальных представительств. В 2009 году оборот компании составил 391 млн. долл.

С сентября 2005 года работает офис «Лаборатории Касперского» в Украине (г. Киев). С 1 марта 2010 на его базе сформирована новая бизнес-единица компании – Восточноевропейский офис, который обеспечивает присутствие компании в Беларуси, Украине, Молдове, Румынии, Болгарии, Литве, Латвии, Эстонии, Греции, Кипре, Македонии, Албании, Сербии, Хорватии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Словении.

General Atlantic - ведущий глобальный фонд прямых инвестиций, оказывающий стратегическую поддержку и осуществляющий инвестиции в динамично развивающиеся компании. Основан в 1980 году, в настоящий момент фонд управляет инвестиционным капиталом в размере около 17 млрд. долларов и объединяет более 75 высококвалифицированных специалистов в области инвестиций в Гринвиче, Нью-Йорке, Пало Альто, Лондоне, Дюссельдорфе, Гонконге, Пекине, Мумбаи и Сан-Пауло.

Ежегодные инвестиции GA составляют около 2 млрд. долларов со средним размером (в 2010 году) более 200 млн. долларов. GA является инвестиционным партнером более чем ста компаний, работающих на глобальных рынках в сфере услуг и технологий. В числе настоящих и прошлых капиталовложений GA - ведущие технологические компании мира, такие как: Lenovo, the Alibaba Group и SouFun в Китае; E*Trade, Priceline и Network Solutions в США; Genpact в Индии; Mercardo Libre в Латинской Америке; Markit и Privalia в Европе.