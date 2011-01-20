Акционеры «Киевстара» утвердили новый состав правления

На состоявшемся сегодня внеочередном общем собрании акционеров «Киевстара» утвержден состав правления компании. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Киевстара".

Согласно сообщению, в правление компании вошли: ЛИТОВЧЕНКО И.В. – президент «Киевстара» (председатель правления), Керсти ВИКЛУНД – вице-президент – технический директор, НИЦ А.М. – директор по корпоративной стратегии, ОСАДЧУК А.П. – директор по регуляторно-правовому обеспечению, ПАРХОМЕНКО Т.В. – директор по маркетингу, Эндрю СИММОНС – финансовый директор.

Решение по другим вопросам повестки дня собрания акционеров относительно приведения деятельности компании в соответствие с требованиями нового законодательства об акционерных обществах отложено на следующее собрание ввиду необходимости завершения ряда официальных процедур.

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – «Киевстар» и «Beeline-Украина» (ЗАО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»). Объединенная база клиентов составляет около 25 млн. человек.

Сеть мобильной связи «Киевстар» охватывает все крупные и малые города Украины, а также свыше 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины. «Киевстар» предоставляет услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия, а также роуминговые услуги в 195 странах на 5 континентах.

«Beeline-Украина» – участник рынка услуг фиксированной связи для бизнеса и широкополосного доступа на базе FTTB. Бизнес-единица «Украина» VimpelCom Ltd. предоставляет телекоммуникационные услуги под брендами «Киевстар», djuice и «Киевстар Бизнес».