За перевозку льготников «Укрзализныце» компенсировали 31% расходов

В 2010 году за перевозку льготников «Укрзализныце» компенсировали 30,8% расходов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра «Укрзализныци», переданном агентству УНИАН.

«В 2010 году железными дорогами Украины перевезены пассажиры льготных категорий на сумму 537,17 млн. грн., а компенсации получены лишь на 30,8% от необходимой суммы», - говорится в сообщении.

Льготные перевозки, заказчиками которых являются областные госадминистрации, выполнены на сумму 341,9 млн. грн., а компенсации по ним составили 125,78 млн. грн. (36,8%).

«Также сложной остается ситуация с финансированием за перевозку студентов высших учебных заведений І-ІV уровней аккредитации и учеников профессионально-технических учебных заведений. Железными дорогами перевезены студенты на сумму 162,4 млн. грн., а получены компенсации 38,3 млн. грн. (23,6%)», - отмечается в сообщении «Укрзализныци».

Наихудшая ситуация с финансированием сложилась с перевозкой детей от 6 до 14 лет. Железными дорогами перевезено детей данного возраста на сумму 31,7 млн. грн., компенсации не получены.

Справка УНИАН. Согласно действующему законодательству, железные дороги безотказно предоставляют льготный проезд 26 категориям граждан: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений І-ІV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических заведений, детям от 6 до 14 лет и т.д. Согласно закону Украины «О железнодорожном транспорте», убытки от перевозок отдельных категорий граждан на льготных условиях должны компенсироваться за счет государственного или местного бюджетов в зависимости от того, каким органом власти принято такое решение.