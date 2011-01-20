НКРС приняла проект Положения о предоставлении услуг национального роуминга

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) сегодня на заседании приняла за основу Положение о предоставлении услуг национального роуминга. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Документ разработан во исполнение требований Закона Украины от 1 июля 2010 года № 2392-VI "О внесении изменений в Закон Украины "О телекоммуникациях" относительно увеличения перечня услуг".

Документ устанавливает обязанность операторов подвижной (мобильной) связи в пределах Украины предоставлять возможность абонентам получать услугу национального роумига (возможность работы абонента одного украинского оператора в сети другого оператора, например, при отсутствии покрытия в том или ином населенном пункте и т.п.), при условии заключения соответствующего письменного соглашения между операторами. Таким образом, абоненты будут оставаться на связи, даже если будут находиться за пределами зоны покрытия своей сети и, в случае несоответствия уровней качества, используя сеть роуминг-партнера. Услуга будет предоставляться на всей территории Украины.

Пользуясь этой услугой, потребитель будет безвозмездно получать электронное или голосовое сообщение об изменении стоимости услуг и в случае появления новых роуминг-партнеров. При заказе услуги потребитель будет поставлен в известность о стоимости услуг голосовой телефонии в сети, звонков на сети других операторов в Украине, услуг по передаче текстовых сообщений, доступа в Интернет.

Также положением предусмотрена обязанность мобильных операторов отчитываться в НКРС о предоставленных услугах национального роуминга и сообщать в комиссию о заключении и прекращении действия договоров с роуминг партнерами после их заключения и прекращения.

Следует заметить, что проект Положения будет определять и порядок проведения НКРС досудебного урегулирования споров между операторами телекоммуникаций по вопросам предоставления услуг национального роуминга.

Комиссия инициирует публичное обсуждение документа – проект Положения о предоставлении услуг национального роуминга будет обнародован на веб-сайте НКРС.