Boeing уволит свыше 1 тыс. своих сотрудников из-за падения спроса на самолеты С-17

Уменьшение спроса на внутреннем рынке военно-транспортных самолетов Boeing C-17 может привести к сокращению более тысячи рабочих мест на заводах американской компании, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Как отмечается в заявлении, больше всего эта мера затронет рабочих на заводах в городе Лонг-Бич (штат Калифорния), где к концу следующего года планируется сокращение 900 рабочих мест. Еще 200 рабочих мест планируется сократить на заводах в городах Месса (штат Аризона), Мэйкон (штат Джорджия) и Сент-Луис (штат Миссури). Всего же к 2012 году Boeing сократит 1 тысячу 100 рабочих мест. Среди них - бухгалтеры, менеджеры среднего звена, инженеры и работники, занимающиеся научными исследованиями, а также люди, работающие на конвейере.

"Это, без сомнения, было очень трудное решение", - заявил Боб Сиесла (Bob Ciesla), руководитель программы C-17. Как отмечается в заявлении, компания намерена оказывать попавшим под сокращение сотрудникам всевозможное содействие по поиску новой работы. Согласно опубликованному в четверг пресс-релизу компании, в 2011 году планируется поставка 13 военно-транспортных самолетов С-17 Globemaster III, а с 2012 года Boeing собирается сократить поставки до 10 самолетов в год. В то же время, в 2010 году этот показатель составлял 14 самолетов.

Boeing С-17 Globemaster III - американский военно-транспортный стратегический самолет. Стоит на вооружении ВВС США с 1994 года. Компания надеется новыми мерами поднять свое производство на новый уровень. В настоящее время по количеству заказов на самолеты американскую компанию опережает европейский строительный концерн Airbus. По итогам 2010 года Airbus увеличил портфель новых заказов на 15,3% по сравнению с 2009 годом, до рекордных 574 самолетов, и поставил клиентам 510 воздушных судов. Корпорация Boeing 6 января объявила, что в прошлом году получила 530 чистых заказов и поставила 462 самолета.