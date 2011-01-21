Управделами президента РФ закупит два Ан-148

Управление делами президента РФ планирует заключить госконтракты на закупку одного пассажирского Ту-214 и двух пассажирских Ан-148-100ЕА на общую сумму до 3,15 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на размещенный в четверг на сайте управделами план-график заказов на 2011 год.

Плановый срок исполнения контракта по Ту-214 -декабрь 2013 года. Ориентировочная цена не должна превысить 1,3 млрд. руб. Кроме того, в феврале 2011 года планируется разместить заказ на создание двух самолетов Ан-148-100ЕА, которые должны также быть поставлены к декабрю 2013 года. Сумма контракта ограничена суммой в 1,85 млрд. руб.

В ноябре прошлого года СМИ сообщали, что управделами президента РФ ведет переговоры с Украиной о возможности покупки ближнемагистрального самолета Ан-158 (раньше имел обозначение Ан-148-200) для первых лиц государства. В Ан-158 увеличено количество пассажирских мест, удлинена пассажирская кабина, увеличен объем багажных полок, усовершенствована конструкция крыла, уменьшены расход топлива и эксплуатационные расходы. Порядка 70% комплектующих для Ан-148 и Ан-158 производится российскими предприятиями.