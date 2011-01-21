В Ивано-Франковской обл. грузоперевозки выросли на 16%, п/перевозки - снизились на 10%

На протяжении 2010 года предприятиями железнодорожного и автомобильного транспорта Ивано-Франковской области перевезено 6,2 млн. т грузов, что на 16,1% больше, чем за предыдущий год, грузооборот увеличился на 25,3% и составил 1955,5 млн. т/км.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области.

Согласно предоставленной информации, более половины всех грузов перевезено железнодорожным транспортом. По сравнению с 2009 годом объемы грузовых перевозок автотранспортом выросли на 21,0%, железной дорогой – на 12,2%.

Услугами автомобильного, железнодорожного, авиационного и троллейбусного транспорта воспользовалось 97,8 млн. пассажиров, что на 9,9% меньше, чем за предыдущий год. Наибольшая доля пассажирских перевозок осуществлена автомобильным транспортом – 71,5% или почти 70,0 млн. пассажиров, из которых 49,5 млн. (70%) воспользовались автотранспортом физических лиц-предпринимателей.