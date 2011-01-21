Проблему парковок в Одессе решит израильская фирма - мэр

Проблему одесских парковок может решить израильская фирма, которая предлагает взять в концессию все парковки города. Об этом в ходе беседы с журналистами сообщил мэр Одессы Алексей Костусев, передает МОСТ-Одесса.

Название фирмы мэр назвать отказался ввиду того, что предложение только рассматривается. По словам мэра, комиссия, созданная ранее для решения вопроса парковок, со своей задачей не справилась. "Эта фирма берет на себя определенные обязательства, если ей дадут определенные права. Есть свои плюсы и минусы, но они хотят решить эту проблему целиком", - заявил он.