В Белгород-Днестровском порту отремонтируют подходной канал

В Белгород-Днестровском порту тендерный комитет объявил тендер по привлечению специализированных компаний для проведения капитального ремонта лиманской части Днестровско-лиманского подходного канала, сообщает МОСТ-Одесса со ссылкой на Морские бизнес новости Украины.

Тендер по выбору подрядчика состоится 14 февраля. Выигравшая торги организация должна будет завершить выполнение работ по капремонту канала до августа текущего года.