В Белгород-Днестровском порту отремонтируют подходной канал
11:29, 21 января 2011Транспорт/Связь
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В Белгород-Днестровском порту тендерный комитет объявил тендер по привлечению специализированных компаний для проведения капитального ремонта лиманской части Днестровско-лиманского подходного канала, сообщает МОСТ-Одесса со ссылкой на Морские бизнес новости Украины.
Тендер по выбору подрядчика состоится 14 февраля. Выигравшая торги организация должна будет завершить выполнение работ по капремонту канала до августа текущего года.
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