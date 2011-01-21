В порту «Южный» заработала новая паромная линия между Украиной и Турцией

В порту «Южный» обработано первое судно нового паромного сервиса Black Sea Express.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

В частности, 17 января в порт прибыл автомобильный паром Strofades IV.

В сообщении отмечается, что открытие новой линии позволит привлечь в нашу страну дополнительный транзитный грузопоток, который следует автомобильным транспортом из Турции в Европу. Обычно эти грузы двигались через Румынию и Болгарию, обходя территорию Украины.

«Мы вместе с представителями государственных органов и предприятий всех форм собственности продолжаем работать над увеличением транзитного потенциала Украины», - отметил председатель Госслужбы морского и речного транспорта Сергей КРЫЖАНОВСКИЙ.

Сейчас на линии работает одно судно типа «ро-ро» емкостью 66 магистральных тягачей TIR с заходом в «Южный» раз в неделю. Поскольку выгрузка автомобилей была проведена в кратчайшие сроки и судно ушло в следующий рейс уже через несколько часов после обработки, то в будущем количество судозаходов может быть увеличено до двух в неделю.

Напомним, в ближайшее время планируется подписание соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики об организации международного прямого грузового железнодорожно-паромного сообщения, которое также приведет к увеличению объема транзитных грузов через отечественные порты.

Справка УНИАН. МТП "Южный" основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала – 15,5 м, глубины у причалов – 14-15,5 м). Общая протяженность причалов – около 2,6 км.