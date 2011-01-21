В поезде Киев – Ужгород – Киев назначен дополнительный вагон-автомобилевоз

Юго-Западная железная дорога установила дополнительное курсирование вагона-автомобилевоза в составе поезда № 81/82 сообщением Киев – Ужгород – Киев. Об этом сообщает пресс-центр дороги.

Поезд будет отправляться из Киева еженедельно по вторникам и четвергам, начиная с 20 января 2011 года. Отправление из Киева в 18 час. 58 мин., прибытие в Ужгород в 15 час. 52 мин.

Получить более детальную информацию о правилах перевозки автомобиля в вагоне-автомобилевозе, периодичности курсирования и стоимость перевозки можно по тел. 465 – 20 – 55. А также лично обратившись в кассу, расположенную на 32 колеи пригородного вокзала ст. Киев-Пассажирский по адресу: 01032, г. Киев-32,Привокзальная площадь, 1.