«Укрморречфлот» обратился в таможню из-за ситуации в Одесском и Ильичевском портах

Государственная служба морского и речного транспорта («Укрморречфлот») обратилась в Государственную таможенную службу Украины с просьбой ликвидировать критическую ситуацию с обработкой контейнеров, которая сложилась в Одесском и Ильичевском портах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрморречфлота».

В сообщении отмечается, что с начала этого года интенсивность таможенного оформления контейнеров для выпуска из Одесского порта снизилась в 5 раз, а суточная норма вывоза оформленных контейнеров с Ильичевского порта снизилась в 3 раза.

22 января т.г. в Одесском порту ожидается прибытие еще трех судов-контейнеровозов для выгрузки более 3 тыс. контейнеров, а на территории складов уже находится более 4 тыс. контейнеров, которые готовы пройти таможенное оформление. Аналогичная ситуация сложилась и в Ильичевском порту.

«Если продолжительность осмотра и оформления грузов в крупнейших контейнерных терминалах Украины не уменьшится, они могут остановить прием контейнеров, что негативно скажется на показателях работы предприятия и значительно снизит транзитный и грузовой потенциал предприятий», – отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября 2010 года премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил контролирующим государственным органам упростить процедуру контроля грузов, пассажиров и транспортных средств в морских торговых портах.