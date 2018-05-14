Уместна ли презумпция невиновности в деле о сбитом Ту-154?..

В истории с катастрофой Ту-154, случившейся над Черным морем в 2001 году, казалось бы, давным-давно расставлены все точки над «і». Украинские военные, которые сразу после трагедии попытались «уйти в отказ», в конце концов вынуждены были признать, что кроме поражения пассажирского самолета украинской ракетой, других логичных объяснений случившемуся просто нет. Формально это признание выразилось в подаче рапортов об увольнении тогдашними главкомом Войск ПВО генералом Владимиром Ткачевым и министром обороны Александром Кузьмуком. В последствии Украина выплатила родственникам 78 жертв катастрофы компенсацию в размере 200 тыс. за каждого погибшего. Однако 19 января т.г. в СМИ появляются выводы экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ), где говорится о недоказанности вины украинских ракетчиков. Дополнительная экспертиза КНИИСЭ была заказана Минобороны Украины, которое не горит желанием выплачивать компенсацию в 15,3 млн. долл. по иску владельца злосчастного Ту-154 - российской аивакомпании «Сибирь». Поведение наших «оборонщиков» в данном случае напоминает уловки матерого уголовника - сколько докажешь начальник, столько на себя и возьму. Такая постановка вопроса могла бы быть уместна в неком хозяйственном споре, но отнюдь не в деле о гибели ни в чем не повинных людей.

Ракета или теракт...

4 октября 2001 года самолет Ту-154, следовавший рейсом Тель-Авив - Новосибирск внезапно разрушился в воздухе и упал в Черное море в 190 километрах к югу от Новороссийска, все находившиеся на борту 78 человек погибли. В тот же день американская телекомпания Си-Би-Эс сообщила о том, что самолет, возможно, был сбит зенитной ракетой. При этом отмечалось, что свидетелем катастрофы стал летчик армянского Ан-24, который видел, как Ту-154 взорвался на высоте около 13 км. Ссылаясь на источники в правительстве США, Си-Би-Эс так же сообщила, что, возможно, ракета, поразившая самолет, была пущена с территории Крымского полуострова.

Сразу стоит уточнить, что осведомленность Соединенных Штатов имеет вполне логичное объяснение, та как еще со времен СССР страны НАТО пристально следили за ракетными пусками в районе акватории Черного моря с помощью радаров, расположенных на территории Турции, а также при помощи спутников. То же самое, кстати, делал и Советский Союз, только его средства слежения были направлены в сторону Турции и Средиземного моря.

Опять таки 4 октября, пресс-служба Войск ПВО Украины признала, что в этот день на крымском полигоне Опук проводились плановые учения с боевыми стрельбами зенитно-ракетных комплексов С-200 и С-300. Украинские ПВО заявляли, что как только ими была получена информация о падении Ту-134, стрельбы были прекращены. Таким образом, в пользу версии о том, что самолет был сбит именно нашей ракетой, говорили вполне объективные факты, так как никакие другие ракетные стрельбы в тот день над акваторией Черного моря зафиксированы не были.

Но, как уже было сказано выше, поначалу украинские военные категорически отрицали причастность к трагедии, заявляя о том, что все выпущенные ракеты либо поразили учебные цели, либо самоликвидировались на расстоянии не более 50 км от мыса Опук, да и вообще не могли долететь до Ту-154, находившегося в 300 км от места пусков. А по заключению наших экспертов, взрыв на борту самолета, скорее всего, был осуществлен террористами. Но, как всем хорошо известно, в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион, из которого следовал лайнер, досмотр пассажиров и багажа проводится так тщательно, как ни в одном другом аэропорту мира. И самое главное, что ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за теракт, который в таком случае фактически теряет смысл. Конечно, полностью исключить возможность взрыва на борту самолета было нельзя, но только до того момента, когда среди обломков самолета, поднятых со дна моря, не были обнаружены поражающие элементы (стальные шарики диаметром около 1 см), использующиеся в боеголовках ракет комплексов С-200. Соответствующие выводы были сделаны экспертами Межгосударственного авиационного комитета (МАК), который в 2001 году занимался расследованием причин крушения самолета Ту-154. В МАКе заявили о том, что самолет был непредумышленно сбит украинской ракетой.

Не вдаваясь в технические нюансы, напомним лишь, что согласно наиболее правдоподобной версии, ракета, выпущенная по учебной цели, пролетела мимо нее, но не самоликвидировалась, как было предусмотрено, а полетела дальше. Когда она пролетала на расстоянии нескольких десятков или даже сотен метров от Ту-154, в ее боеголовке сработал автоматический взрыватель. Существует версия и о том, что радиолокационная система ЗРК и вспомогательной станции изначально дали ракете неверное целеуказание.

По мнению экспертов, операторы РЛС вполне могли принять метку на экране радара от Ту-154 за сигнал, отраженный от самолета-мишени. На дальности в 250-300 км отметка от цели, имеющей большую отражающую поверхность, на экранах индикаторов РЛС по своей интенсивности практически идентична с отметками от малоразмерных и маловысотных целей.

На пресс-конференции 13 октября 2001 года главком Войск ПВО Украины генерал В.Ткачев признал, что причиной крушения Ту-154 могла быть украинская ракета. «Мы с первой минуты не отбрасывали эту версию, но были убеждены, что нашей вины в этом нет. У нас на то время для таких утверждений было полное право. Теперь мы делаем предварительный вывод, что причиной катастрофы самолета могло стать непреднамеренное поражение его ракетой. Очень жалею, что не смог упредить эту беду и фатальность обстоятельств, которые принесли неисправимое горе родственникам погибших в авиакатастрофе. От своего имени лично и от имени Войск ПВО хочу извиниться перед родными погибших», - сказал тогда В.Ткачев.

Пришедший на пресс-конференцию министр обороны Украины А.Кузьмук заявил, что он прибыл с одной целью - лично принести извинения за те потери, которые понес авторитет государства. «Понятно, что доверие народа, которое Вооруженные Силы собирали по крупицам, нужно восстанавливать снова. Но мы и сегодня не знаем причины этой трагедии. Мы знаем, что мы к этому причастны. Есть вещи, когда доверяешь только людям. Есть вещи, когда доверяешь только технике. А есть случаи, когда не веришь и своим глазам», - сказал тогда А.Кузьмук.

Все сказано, и добавить, казалось бы, уже нечего. Под давлением пусть и не прямых, но очень серьезных доказательств, Минобороны набралось храбрости и повинилось перед родственниками погибших.

Риск - неблагородное дело

Стоит с прискорбием отметить, что большинству украинцев поверить в виновность своего оборонного ведомства было совсем не трудно. Инцидент, произошедший в 2000 году в Броворах, делал «отмазки» наших военных неубедительными. Тогда ракета комплекса «Точка-М» в ходе учебных стрельб также улетела на 90 км вместо запланированных 30 км и попала в жилой дом. В том же 2000-ом украинские военные моряки попали корабельной ракетой в мачтовую надстройку турецкого лайнера. Поразительно, что после всего этого наши военные продолжали как ни в чем не бывало учебные ракетные стрельбы в совершенно неприспособленном для этого месте.

Как отметил руководитель информационных программ Центра содействия изучению геополитических проблем черноморского региона «НОМОС» Павел Лакийчук, полигон на мысе Опук не предназначен для проведения стрельб зенитно-ракетными комплексами большой дальности, к которым относится С-200.

«Как в 2001-ом году, так и в дальнейшем военные эксперты склонялись к мнению, что самолет был поражен украинской ракетой. В ходе проведения учений украинская сторона не обеспечила должным образом безопасность судоходства и воздушных полетов в районах, примыкающих к зоне ракетных стрельб. До проведения учений в октябре 2001 года в акватории Черного моря проводились учебные стрельбы ракетными комплексами исключительно средней и малой дальности. Методика проведения учений с применением ЗРК большой дальности, таких как С-200 и С-300, была не отработана. С тех пор украинские ракетчики проводят учебные стрельбы комплексов С-200 на российском полигоне Ашкулук, который специально предназначен для стрельб ЗРК большой дальности», - отметил эксперт.

Он так же напомнил, что даже в окончательных выводах Межгосударственного авиационного комитета по катастрофе Ту-154 было сказано, что самолет был поражен ракетой комплекса С-200, но не уточнялось, что это была именно украинская ракета. Вот за этот нюанс, похоже, и зацепились эксперты КНИИСЭ, заявляющие о том, что вина украинских военных по-прежнему не доказана.

Анонимная ракета

19 января т.г. издание "Коммерсантъ-Украина" обнародовало новое заключение КНИИСЭ о причинах крушения Ту-154. Свои выводы КНИИСЭ представил в ходе судебного слушания по иску авиакомпании «Сибирь» к Минобороны Украины на сумму 15,3 млн. долл., проходившего 17 января в Хозяйственном суде Киева. Исследование КНИИСЭ проводилось с 2008-го по 2010 год. В комиссию входили 6 специалистов КНИИСЭ и 3 сотрудника Харьковского института воздушных сил, который, кстати, находится в прямом подчинении ответчика - Минобороны Украины.

В принципе, результаты экспертизы - не новость, о них украинские СМИ писали еще в октябре 2010-го. Тогда экс-министр обороны А.Кузьмук в интервью газете «Сегодня» напомнил, что Генпрокуратура Украины дважды возбуждала уголовное дело и дважды резюмировала: доказательства того, что Ту-154 сбил украинский зенитно-ракетный комплекс С-200, отсутствуют. «Дважды назначалась экспертиза в рамках хозяйственного дела. Она также подтвердила решения ГПУ», - отметил А.Кузьмук.

17 января т.г. эксперты КНИИСЭ пошли несколько дальше, заявив, что, исходя из траектории полета ракета и траектории движения Ту-154, во время подрыва боевой части ракеты расстояние до самолета не могло составлять менее 780 метров. "Уничтожение самолета при таких условиях является практически невозможным", - говорится в выводах КНИИСЭ. Возникает вопрос - как можно с уверенностью утверждать подобное по прошествии 10 лет после катастрофы? Если бы это было возможно, то украинские военные еще в 2001 году не стали бы рассказывать о неспособности ракеты в принципе долететь до самолета.

Интересно, что эксперты КНИИСЭ так же утверждают, что самолет Ту-154 шел по трассе "своевременно незаявленный", поэтому "не прошел предупреждения по всем пунктам наблюдения радиотехнических войск Российской Федерации и Вооруженных Сил Украины". К такому выводу экспертов подтолкнул тот факт, что лайнер не излучал сигнал "Я свой", хотя располагал аппаратурой определения государственной принадлежности и должен был включить ее на расстоянии 400 километров от границ СНГ. Это уже откровенная попытка переложить хотя бы часть вины на экипаж пассажирского самолета, что после утверждения о том, что украинская ракета не могла поразить лайнер, выглядит несколько нелогично.

Отрицая поражение Ту-154 украинской зенитной ракетой, эксперты КНИИСЭ точно не указывают других возможных причин крушения, намекая на вероятность взрыва на борту самого самолета.

Одним словом, экспертные выводы выглядят как откровенная юридическая казуистика, призванная дать суду возможность вынести по иску авиакомпании «Сибирь» нейтральное для ответчика решение.

Можно долго дискутировать о том, что сумма компенсации, которую требует «Сибирь» от Минобороны, слишком завышена, мол, перед жертвами катастрофы Украина свою вину уже загладила. Так же можно добавить, что компенсация родственникам погибших в 15,6 млн. долл. была выплачена в режиме ex-gratia, иначе говоря, не по принуждению, а по доброй воле. Согласно международному праву, сторона, сделавшая подобную выплату, не признает за собой никакой юридической ответственности. То есть, вроде бы Украина официально своей вины так и не признала, а выплачивая компенсацию, просто выступила в роли эдакого международного филантропа.

Между тем, как сообщают РИА «Новости», находясь 21 января с визитом в Новосибирске, посол Украины в РФ Владимир Ельченко уже попал в неловкое положение. Он был вынужден убеждать российских журналистов в том, что выводы экспертов о непричастности сил ПВО Украины к катастрофе Ту-154 в 2001 году не смогут помешать российско-украинскому сотрудничеству. Вместе с тем, руководитель фонда помощи семьям погибших в авиакатастрофе пассажиров Ту-154 Борис Калиновский выразил свое возмущение выводами киевских экспертов. Наверное, пора кому-нибудь из официальных украинских лиц разъяснить позицию руководства страны по этому вопросу. Желательно еще до проведения следующего заседания киевского Хозсуда по иску авиакомпании «Сибирь», назначенному на 27 января. Не трудно догадаться, что, продолжая отрицать то, что для всех остальных очевидно, Украина в очередной раз выставляет себя в крайне невыгодном свете.

P.S. В связи с результатами экспертизы КНИИСЭ возникла одна параллельная коллизия, о которой нельзя не упомянуть. Еще в июне 2010 года ряд политологов заявлял о том, что А.Кузьмук может вновь занять кресло министра обороны Украины, сменив на этой должности Михаила Ежеля. Но, как известно, к экс-министру давно прилипло обидное прозвище «почетный ракетчик Украины». Видимо в этой связи в украинском Интернете появились предположения, что заявления о невиновности украинских ПВО направлены, в первую очередь, на реабилитацию А.Кузьмука, что, по идее, должно способствовать его третьему приходу на должность главы оборонного ведомства.

Комментируя возможность подобного сценария, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Валентин Бадрак отверг его как не имеющий под собой оснований. «Можно сказать о том, что Александр Кузьмук имеет достаточный опыт для руководства военным ведомством, и я не думаю, что он нуждается в каких-то дополнительных факторах для его представления на должность министра. Приход Александра Кузьмука в Минобороны сегодня нельзя исключать, но пока я не вижу никаких признаков того, что это может произойти в ближайшее время».

Петр Черных (УНИАН)