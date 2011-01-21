Завершено слияние британской British Airways и испанской Iberia

Слияние британской авиакомпании British Airways и испанской Iberia завершено в пятницу, сообщает AFP.

В пятницу были остановлены торговые операции с ценными бумагами этих компаний. Начиная с понедельника, в Лондоне будут находиться в обороте только акции объединенной авиакомпании International Airline Group (IAG), сформированной в результате объединения двух перевозчиков.

British Airways принадлежит 55% акций IAG, а Iberia владеет 45% акциями созданной компании. Руководителем новой компании станет гендиректор British Airways Уилли Уолш.

Штаб-квартира новой авиагруппы будет находиться в Мадриде. В распоряжении IAG будут 406 самолетов, которые будут обслуживать 250 направлений и перевозить в год около 57 млн пассажиров. Однако полеты компании будут осуществлять под своими существующими брендами. Группа будет владеть вторым по величине флотом в Европе и будет входить в десятку по этому показателю в мире.

Годовая прибыль группы, по предварительным оценкам, составит 12 млрд фунтов ($19 млрд). По рыночной капитализации IAG будет второй авиагруппой в Европе после Lufthansa, сообщает РЖД-Партнер.