Польша воссоздаст полет самолета Качиньского на втором Ту-154

Польский авиалайнер Ту-154 с номером 102, идентичный правительственному самолету, который разбился под Смоленском, будет участвовать в экспериментальном полете, во время которого следствие намеревается проверить некоторые обстоятельства катастрофы. Об этом сообщает ВBC.

Как заявил представитель польской комиссии по расследованию катастрофы Мирослав Гроховский, во время этого полета, в частности, будет проверено, могли ли пилоты сделать что-либо после команды "уходим", или нет.

Погодные условия, которые были 10 апреля 2010 года в районе смоленского аэродрома "Северный", эксперты воссоздавать не собираются. Место и время проведения эксперимента не сообщаются.