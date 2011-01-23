GM откажется от бренда Daewoo, автомобили переименуют в Chevrolet

Концерн General Motors (GM) откажется от использования бренда Daewoo в Южной Корее. Автомобили, которые в настоящее время выпускаются под таким именем, в ближайшем будущем будут переименованы в Chevrolet, сообщает Коммерсант-Украина со ссылкой на Lenta.ru

По мнению руководства General Motors, в Южной Корее у марки Daewoo сложилась плохая репутация, которую не удалось изменить даже после приобретения бренда американским концерном. Изменение имени позволит улучшить отношения к автомобилям и повысить спрос на них, считают в GM.

Американский автогигант приобрел компанию Daewoo через 3 года после ее банкротства - в 2002 году. С 2005 года GM начал переименовывать на мировых рынках модели корейского производителя. Так, в Европе автомобили Daewoo Chance и Matiz стали продаваться как Chevrolet. В Австралии и Новой Зеландии машины Epica и Winstorm получили названия Holden Epica и Holden Captiva.

Сейчас кроме Южной Кореи, автомобили Daewoo также продаются под собственным именем в странах СНГ и во Вьетнаме. Будут ли переименованы машины на этих рынках, не сообщается.