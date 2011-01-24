СК «ИНГО Украина» и ДП «Кюне и Нагель» заключили договор страхования

АСК «ИНГО Украина» и ДП «Кюне и Нагель», крупный представитель области комплексных логистических решений, продолжили сотрудничество, заключив договор страхования ответственности транспортного оператора на 2011 год.

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

По условиям договора страхования, АСК «ИНГО Украина» взяла на себя обязательства компенсировать убытки, связанные с ответственностью ДП «Кюне и Нагель» при предоставлении своим клиентам следующих услуг: внутриукраинская и международная экспедиция; деятельность перевозчика; складирование и дистрибуция; услуги по упаковке, закреплению и размещению грузов при транспортировке; посредническая деятельность таможенного брокера; дополнительные логистические услуги.

Общий лимит ответственности по договору страхования составил порядка 5 млн. евро.

Справка УНИАН. Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» (ранее АСК «Остра-Киев»), входящая в состав международной страховой группы «ИНГО», начала деятельность в 1994 году. Помимо центрального офиса в Киеве, компания имеет 26 филиалов во всех областных центрах Украины и более 100 офисов обслуживания клиентов. Уставный фонд компании составляет 130,9 млн. грн.

По итогам января-сентября 2010 года компания собрала страховых платежей на сумму 325,2 млн. грн., страховые выплаты составили 148,4 млн. грн.

Компания «Кюне и Нагель» – один из мировых лидеров в области комплексных логистических решений. Компания имеет 900 офисов в более чем 100 странах мира, штат сотрудников составляет 55 000 человек.

В Украине компания «Кюне и Нагель» начала свою деятельность в 1992 году. В структуру компании входят 6 офисов в Киеве и Киевской области и 5 филиалов в крупнейших областных центрах Украины (Днепропетровске, Донецке, Львове, Одессе, Харькове).

Компания предоставляет комплексное логистическое обслуживание, которое включает в себя перевозку грузов авиационным, автомобильным, морским и железнодорожным транспортом, складское хранение (таможенно-лицензионные склады, склад временного хранения, зона прибытия) и обработку товаров на складе, дистрибуцию по Украине и таможенно-брокерские услуги.