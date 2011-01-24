В Николаевской области грузоперевозки выросли на 1,1%

Транспортными операторами Николаевской области в 2010 году перевезено 5,9 млн. тонн грузов (с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями на автомобильном транспорте), что на 1,1% больше, чем в 2009 году. Грузооборот сократился на 7,4% и составил 906,7 млн. т/км.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Услугами автомобильного, водного и электротранспорта воспользовались 169,2 млн. пассажиров, пассажирооборот составил 1 млн. 952,7 тыс. пасс./км, что соответственно на 8,2% меньше и на 6,7% больше, чем в 2009 году.

В 2010 году на причалах торговых портов и других предприятий Николаевской области было обработано 23,8 млн. тонн грузов, что на 3,1% меньше, чем в 2009 году. Всего обработано 2415 судов, из них 2241 – зарубежных и инфрахт.