В 2011 г. возобновляется программа «Морской старт» - генконструктор КБ "Южное”

В 2011 году возобновляется международная программа «Морской старт».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Днепропетровске сообщил генеральный конструктор - генеральный директор ГП «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля» Александр ДЕГТЯРЕВ.

По его словам, в текущем году в рамках программы «Морской старт» планируется выполнить два запуска с помощью ракетоносителя «Зенит-3SL», первый из которых запланирован на III квартал 2011 г.

А.ДЕГТЯРЕВ отметил, что о возобновлении программы свидетельствуют принятые акционерами компании Sea Launch решения о последовательном запуске 5 космических аппаратов.

По словам присутствовавшего на пресс-конференции генерального директора ГП «Южмаш» Виктора ЩЕГОЛЯ, сегодня готовность первой ракеты-носителя для запуска в 2011 г. составляет 70%, второй - 50%, также начата «закладка двух последующих машин».

Как сообщал УНИАН, в июне 2009 г. компания Sea Launch объявила о своём банкротстве и финансовой реорганизации в соответствии с Кодексом США о банкротстве. Необходимое финансирование для выхода Sea Launch из процедуры банкротства предоставила российская Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия», увеличив тем самым свой пакет акций в Sea Launch с 25% до 85%.

Справка УНИАН. Международный космический проект «Морской старт» был признан научно-техническим прорывом 2009 года на международном конгрессе по астронавтике, который состоялся 12–17 октября 2009 года в Республике Корея.

В проекте с 1995 года принимают участие американская аэрокосмическая компания Воеіng, украинские КБ «Южное» и ПО «Южмаш» (г. Днепропетровск), российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» и норвежская судостроительная компания Кvаеrner. С 1999 до октября 2009 гг. с помощью трехступенчатой ракеты-носителя «Зенит-3SL», спроектированной в КБ «Южное», было выведено на геостационарные орбиты 28 космических аппаратов.

Коллектив разработчиков ракеты получил Государственную премию Украины в области науки и техники за 2009 год.

«Морской старт» - пока единственный в мире проект, которая осуществляет запуски из района экватора с плавучей платформы в Тихом океане. За счет выгодного местоположения точки старта ракеты-носители "Зенит-3SL" могут выводить на орбиту спутники значительно большей массы, чем с наземных космодромов, расположенных вне экваториальной зоны.