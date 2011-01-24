Руководство Одесского порта заявляет об угрозе остановки из-за задержек с таможенным оформлением

Около 700 большегрузных фур простаивают сейчас на подъездах к Одесскому торговому порту и непосредственно на территории предприятия в связи с крайне замедлившимся досмотром контейнеров с товарами, готовых к вывозу грузополучателям.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление обнародовал сегодня заместитель начальника Одесского морского торгового порта Юрий ВАСЬКОВ.

При этом он подчеркнул, что «сотни контейнеров ожидают разгрузки, но если еще в минувшую пятницу интенсивность разгрузки составляла 50-60 единиц в сутки - при норме в 300-400, то в воскресенье темпы разгрузки снизились втрое. Скорость досмотра и таможенного оформления позволяла в субботу-воскресенье пропускать всего по 10-20 грузовых контейнеров».

По его словам, «усиленный досмотр контейнеров таможенниками начался 14 января, что примерно в 5 раз замедлило таможенное оформление грузов и привело к тому, что к воскресенью в припортовой зоне скопилось 7 тысяч контейнеров, готовых к вывозу».

«Если ситуация не изменится, через два-три дня порт практически остановит работу», - отметил Ю.ВАСЬКОВ. При этом никаких официальных уведомлений либо объяснений, добавил он, по поводу усиленного досмотра контейнеров со стороны таможенной службы в администрацию порта не поступало.

Портовики удивлены тем, подытожил он, «что не выполняется поручение премьер-министра от 28 сентября, согласно которому транзитные контейнеры вообще не подлежат досмотру, а время досмотра импортных контейнеров не должно превышать двух часов».

Вопреки этому практически все контейнеры не только досматриваются, но и подлежат полной выгрузке с комплексной ревизией и пересчетом товара, сказал Ю.ВАСЬКОВ. Вследствие этого убытки несут не только порты и грузовладельцы, но также железная дорога и автоперевозчики.

Как сообщал УНИАН, 21 января Государственная служба морского и речного транспорта («Укрморречфлот») обратилась в Государственную таможенную службу Украины с просьбой ликвидировать критическую ситуацию с обработкой контейнеров, которая сложилась в Одесском и Ильичевском портах.

В сообщении отмечается, что с начала этого года интенсивность таможенного оформления контейнеров для выпуска из Одесского порта снизилась в 5 раз, а суточная норма вывоза оформленных контейнеров с Ильичевского порта снизилась в 3 раза.

22 января т.г. в Одесском порту ожидали прибытия еще трех судов-контейнеровозов для выгрузки более 3 тыс. контейнеров, а на территории складов уже находится более 4 тыс. контейнеров, которые готовы пройти таможенное оформление. Аналогичная ситуация сложилась и в Ильичевском порту.

«Если продолжительность осмотра и оформления грузов в крупнейших контейнерных терминалах Украины не уменьшится, они могут остановить прием контейнеров, что негативно скажется на показателях работы предприятия и значительно снизит транзитный и грузовой потенциал предприятий», – отмечалось в сообщении пресс-службы «Укрморречфлота».

Справка УНИАН. 28 сентября 2010 года премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил контролирующим государственным органам упростить процедуру контроля грузов, пассажиров и транспортных средств в морских торговых портах.