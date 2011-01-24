Украинский спутник «Сич-2» запустят в феврале-марте 2011 года

Украинский спутник зондирования Земли «Сич-2», запуск которого переносился несколько раз (последний раз в декабре 2010 г.), планируется запустить с помощью ракеты-носителя «Днепр» в феврале-марте 2011 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Днепропетровске сообщил генеральный конструктор - генеральный директор ГП «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля» Александр ДЕГТЯРЕВ.

По его словам, ГКБ «Южное» начата разработка спутника «Сич-2М», запуск которого ожидается после 2012 года.

А.ДЕГТЯРЕВ, отметил, что в I полугодии 2011 г. ракета-носитель «Днепр» выведет на орбиту корейский спутник «Komsat-5». На III квартал, к 300-летию со дня рождения Михаила Ломоносова, запланирован запуск «Днепра» со спутником «Ломоносов» (разработки Московского государственного университета им. Ломоносова).

Генконструктор ГКБ «Южное» также сообщил, что еще один запуск РН «Днепр» с российским космическим аппаратом запланирован на IV квартал 2011 г.

РН «Днепр» – стратегическая межконтинентальная ракета РС-20 (15А18, «Воевода»), конверсированная в носитель космических аппаратов. Спроектирована и разработана КБ «Южное», изготовлена ГП «Южмаш» в кооперации с украинскими и российскими предприятиями.

Спутник «Сич-2» предназначен для решения практических и научных задач регионального и локального уровня по мониторингу кризисных ситуаций, растительных и почвенных покровов суши, создания цифровых карт местности, управления ресурсами и планирования в урбанизированных и прибрежных зонах.