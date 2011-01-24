Стоимость паркоместа в новостройках снизилась на 4,6%

Средняя стоимость паркомест на первичном рынке недвижимости Киева в 2010 году снизилась на 4,6% по сравнению с 2009 годом и составила 11101 грн./кв.м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Согласно сообщению, за 2010 год стоимость паркомест в объектах эконом-класса снизилась на 8% - до 8420 грн./кв.м, бизнес-класса – выросла на 4,3% - до 10941 грн/кв.м; премиум-класса – снизилась на 15,9% - до 22909 грн./кв.м.

При этом средняя стоимость машино-места в подземном паркинге в объектах эконом-класса составила 143444 грн. (18295 долл.), бизнес-класса - 202944 грн. (25490 долл.), премиум-класса - 437571 грн. (54959 долл.).

По данным аналитиков, в декабре были начаты или возобновлены продажи паркомест в восьми новостройках, среди них: 3-х – эконом-класса, 2-х – бизнес-класса и 3-х – премиум-класса.

В девяти новостройках приостановили или прекратили продажи паркомест, среди них: в 6-ти – эконом-класса, в 2-х – бизнес-класса и одном – премиум-класса.

Обзор стоимости паркомест в подземных паркингах новостроек осуществляется ИАП «Столичная Недвижимость» ежеквартально на основании данных, предоставленных в отделах продаж инвестиционно-строительных компаний. В обзоре проанализировано 49 объектов 94 компаний-операторов.