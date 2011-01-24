«Залив» подписал новые контракты на строительство 6 судов

ОАО «Судостроительный завод «Залив» (г. Керчь, АР Крым) в декабре 2010 года подписало новые контракты на строительство 6 судов общей стоимостью около 20 млн. евро.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

В сообщении отмечается, что заказчиками завода стали постоянные партнеры - компании Ulstein (Норвегия) и Bodewes (Голландия).

В частности, для норвежского заказчика «Залив» будет строить четыре насыщенных корпус, два из которых - суда проекта PX121 (суда-снабженцы) и два – проект SX134 (суда, предназначенные для сейсмографической разведки шельфа), а для компании Bodewes - два контейнеровоза дедвейтом 4400 тонн каждый.

По словам председателя наблюдательного совета «Залива» Николая КУЗЬМЕНКО, «активная системная работа по поиску новых заказов, которую проводила служба маркетинга завода в течение всего прошлого года, дала свои результаты - завод подписал шесть новых контрактов, работа по которым обеспечит загрузку «Залива» на ближайшие полтора года».

В настоящее время на заводе «Залив» идет процесс поставки стали, материалов и комплектующих для первых двух заказов, порезка металла начнется в конце января 2011 года.

Кроме того, продолжается проработка и других проектов, ведутся перманентные переговоры с различными компаниями Норвегии, Голландии, Германии, России и других стран. Долгосрочная стратегия «Залива» предполагает диверсификацию производства, ввиду чего службами завода прорабатываются проекты по строительству различных типов судов и плавсредств, а также по изготовлению металлоконструкций промышленного назначения.

Справка УНИАН. ОАО «Судостроительный завод «Залив» (г. Керчь, АР Крым) – один из ведущих судостроительных заводов на территории Восточной Европы. Специализируется на строительстве танкеров и контейнеровозов, а также ремонте судов различного дедвейта и назначения.

Система управления качеством сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001.

Сформированный на сегодняшний день портфель заказов завода предполагает его загрузку до осени 2010 года. В настоящее время «Залив» работает над 11 контрактами.

Судостроительный завод «Залив» входит в состав холдинговой компании «АвтоКрАЗ». Завод контролируется группой банка «Финансы и кредит» Константина и Олега ЖЕВАГО.