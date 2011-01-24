Харьков получил первую партию львовских троллейбусов

В рамках государственной и городской целевых программ подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу 22 января в Харьков из Львова прибыли первые пять троллейбусов, поставленных по соглашению между КП «Харьковпасс» и ООО «Львовские автобусные заводы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт Харьковского городского совета.

По словам директора Департамента транспорта и связи Харьковского городского совета Сергея ДУЛЬФАНА, до конца января, кроме первых пяти машин, Харьков получит еще 10, а в феврале - еще 15 троллейбусов. Половина троллейбусов будет иметь одинарные салоны, половина – сочлененные, все они будут оборудованы площадками для посадки инвалидов.

С.ДУЛЬФАН подчеркнул, что согласно достигнутой ранее договоренности, на машинах установлены двигатели производства харьковского завода «Электротяжмаш».

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2010 года в рамках упомянутых программ по договору между КП «Харьковпасс» и ООО «Львовские автобусные заводы» в Харьков прибыли 16 автобусов.